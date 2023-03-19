حالة الطقس في المنوفية اليوم وغدا.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح

تشهد محافظة المنوفية اليوم الأحد، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في سقوط أمطار خلال ساعات اليوم الأولى، ونشاط للرياح في أغلب الأوقات، مع انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الأحد في المنوفية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس محافظة المنوفية اليوم الأحد، يشهد سقوط أمطار بنسبة 30% على فترات متقطعة، وسجلت درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

حالة الطقس غدا الاثنين في المنوفية

وتستمر موجة التقلبات في الطقس غدا الاثنين في محافظة المنوفية ومحافظات الوجه البحري، حيث من المتوقع سقوط أمطار بنسبة 30% على أغلب محافظات الوجه البحري، كما تشهد درجة الحرارة استقرارا، وتسجل العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

ومن المرجح أن تعاود درجات الحرارة ارتفاعها بداية من الثلاثاء المقبل، وبشكل تدريجي، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 23 درجة بارتفاع 3 درجات والصغرى 13 درجة بارتفاع درجة واحدة.