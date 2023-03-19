الكشف على 65 شخصا من غير القادرين ضمن قافلة طبية مجانية ببني سويف

نظمت جمعية الأورمان، قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني سويف، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 65 مريضا، ضمن المرضى غير القادرين بقريتي بهبشين والحمام مركز ناصر بمحافظة بني سويف، بتكلفة إجمالية 19 ألف جنيه، وذلك في إطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف.

9 تخصصات طبية

وأكدت امل أبو عزوز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أن القافلة بدأت في الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا، وتضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك).

تحمل كافة النفقات والانتقالات

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.