رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الكشف على 65 شخصا من غير القادرين ضمن قافلة طبية مجانية ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
03:17 م | الأحد 19 مارس 2023
الكشف على 65 شخصا من غير القادرين ضمن قافلة طبية مجانية ببني سويف

نظمت جمعية الأورمان، قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني سويف، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 65 مريضا، ضمن المرضى غير القادرين بقريتي بهبشين والحمام مركز ناصر بمحافظة بني سويف، بتكلفة إجمالية 19 ألف جنيه، وذلك في إطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف.

9 تخصصات طبية

وأكدت امل أبو عزوز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أن القافلة بدأت في الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا، وتضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك).

تحمل كافة النفقات والانتقالات 

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.                            

{"description":"\u0642\u0627\u0641\u0644\u0629 \u0637\u0628\u064a\u0629 \u0645\u062c\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0623\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0641\u064a \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0627\u0644\u0645\u0633\u062a\u0634\u0641\u0649 \u0627\u0644\u062c\u0627\u0645\u0639\u064a"}
{"description":"\u0642\u0627\u0641\u0644\u0629 \u0637\u0628\u064a\u0629 \u0645\u062c\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0623\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0641\u064a \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0627\u0644\u0645\u0633\u062a\u0634\u0641\u0649 \u0627\u0644\u062c\u0627\u0645\u0639\u064a"}
{"description":"\u0642\u0627\u0641\u0644\u0629 \u0637\u0628\u064a\u0629 \u0645\u062c\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0623\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0641\u064a \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0627\u0644\u0645\u0633\u062a\u0634\u0641\u0649 \u0627\u0644\u062c\u0627\u0645\u0639\u064a"}

اقرأ المزيد:

جمعية الأورمان: قافلة طبية بالمجان تستهدف 112 مريضا بـ4 قرى بالغربية

نائب رئيس جمعية الأورمان: «كتف في كتف» تؤكد أهمية المجتمع المدني كذراع أساسية للدولة

الكشف مجانا على 1695 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

«قومي المرأة» ينظم قافلة طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في الأسمرات
بقلم عمرو رجب