متسابقو «الدوم» يقدمون عرضا فنيا لأغاني واسكتشات رمضان القديمة

قدم برنامج «الدوم» خلال حلقته الأخيرة، عرضا فنيا لأغانى واسكتشات رمضان القديمة خلال استعراض رائع، والبرامج الفنية المرتبطة بشهر رمضان مثل فوازير فطوطة، وفوازير شريهان وغيرها، وذلك بمشاركة جميع متسابقى البرنامج في مسابقاته المختلفة.

الجدير بالذكر أن برنامج «الدوم» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، يُعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، كونه نجح في تسليط الضوء مواهب مصرية حقيقية، وتوجيهم نحو المسار الصحيح.

ويُذكر أن برنامج «الدوم» حقق نجاحًا هائلا في موسمه الأول، وشهد إقبالا كبيرًا من المتقدمين الذين تجاوز عددهم أكثر من 25 ألف متقدم من كل محافظات الجمهورية.

وأتاحت النسخة الثانية من برنامج «الدوم»، الفرصة أمام الموهوبين في مجالي العزف الموسيقى والفنون التشكيلية للمشاركة في مسابقات متخصصة بالبرنامج، يأتي ذلك فضلا عن مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى.