متسابقة بـ«الدوم» الموسم الثاني: عشقت القراءة منذ الصغر وتفوقت بالثانوية

قالت إنجي عهدي، إحدى المشاركات ببرنامج الدوم الموسم الثاني، إن الله قد حباها بأسرة تدعم الفن والثقافة، حيث إنها منذ أن كانت في مرحلة الثانوية العامة كانت دائما ما تعشق القراءة بعيدا عن المذاكرة، «كمان عملت في الفيوم نادي للقراءة لكل الشباب».

عهدي: كنت مقررة أدخل كلية الإعلام

وأضافت «عهدي»، خلال استضافتها ببرنامج «حديث الأخبار»، ويقدمه الإعلامي شادي شلش، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنها اهتمت بقراءة مختلف المجالات ومن ثم استعراض ما استفاده كل من الشباب المشاركين في نادي القراءة، «أنا كنت متفوقه في ثانوية العامة وجبت 98% وكنت مقرره أدخل كلية أعلام».

أحد المشاركين ببرنامج الدوم الموسم الثاني: لدى رغبة جامحة للعمل بالصحافة

بينما أوضح أحمد عيد، أحد المشاركين ببرنامج الدوم الموسم الثاني، أنه منذ أن كان في مرحلة الثانوية العامة شعر برغبته الجامحة في مجال الصحافة، ورأي في نفسه التأثير والحب لمجال الصحافة.

وتابع: «بدأ حبي الأول في الصحافة خاصة الشؤون الدولية، ثم انتقل اهتمامي للتلفزيون، وبدأت أفكر أكون مذيع شؤون جارية أو توك شو، بس البداية تكون الأخبار، وحبيت أشارك في مسابقة الدوم الموسم اول وكان فيه ظروف منعتني اشترك».