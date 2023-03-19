متسابقة ببرنامج الدوم الموسم الثاني: كان بداية لتحقيق حلمي

قالت بهيرة وليد، إحدى المشاركات ببرنامج الدوم الموسم الثاني، إن البرنامج كان بداية الطريق لتحقيق حلمها الذي سعت إليه منذ سنوات: «كنت بشتغل على نفسي كتير وخدت كورسات».

وأضافت «وليد» خلال استضافتها ببرنامج «حديث الأخبار»، ويقدمه الإعلامي شادي شلش، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنها عملت بعد انقضاء الموسم الأول من البرنامج على تقوية اللغة العربية عبر متابعه الأخبار بشكل مستمر حتى تحقق حلمها التي تصبوا إليه، «وكنت بشتغل على نفسي كتير في اللغة العربية وخدت الكثير من الكورسات».

رضا: أعشق القراءة منذ الصغر

فيما أوضح محمد رضا، أحد المشاركين ببرنامج الدوم الموسم الأول، أنه خلال فترة دراسته بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كان رئيسا للإذاعة المدرسية، حيث أنه منذ صغره كان يعشق القراءة، «عشقي للقراءة والكتابة والصحافة بدأ يتطور أكثر وأكثر مع كل جرنال بقراه أو مذيع بشوفه في التلفزيون وأنا ماسك ميكروفون إذاعة المدرسة».

مشارك بـ«الدوم» الموسم الثاني: البرنامج فرصة كبرى لكل الشباب

وأشار بيشوي دانيال، أحد المشاركين ببرنامج الدوم الموسم الثاني، إلى أن أغلب المحيطين به أكدوا له على موهبته في البرامج الرياضية، وكان حلمه هو أن تصل موهبته لعدد كبير من المشاهدين، ما دفعه للاشتراك في برنامج الدوم، «برنامج الدوم والشركة المتحدة وفروا فرصة كبيرة لكل الشباب».

وأضاف أن التحاقه بالمسابقة كانت فرصة جيدة له للظهور على الشاشات وأن يؤكد على أن الصعيد مليء بالمواهب، «كان حلم كبير أني أثبت نفسي وأقول أني أقدر أعمل حاجة مختلفة، وعندي شغف من صغري بكل الألعاب الرياضية».