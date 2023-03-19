مشارك ببرنامج الدوم الموسم الثاني: أحلم بالعمل في الصحافة

قال أحمد عيد، أحد المشاركين ببرنامج الدوم الموسم الثاني، إنه منذ أن كان في مرحلة الثانوية العامة شعر برغبته الجامحة في مجال الصحافة، ورأى في نفسه التأثير والحب لمجال الصحافة.

وتابع خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، ويقدمه الإعلامي شادي شلش، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»: «بدأ حبي الأول في الصحافة خاصة الشؤون الدولية، ثم انتقل اهتمامي للتلفزيون، وبدأت أفكر أكون مذيع شؤون جارية أو توك شو، بس البداية تكون الأخبار، وحبيت أشارك في مسابقة الدوم الموسم اول وكان فيه ظروف منعتني اشترك».

عهدي: كنت مقررة أدخل كلية الإعلام

من جانبها، قالت إنجي عهدي، إحدى المشاركات ببرنامج الدوم الموسم الثاني، إن الله قد حباها بأسرة تدعم الفن والثقافة، حيث إنها منذ أن كانت في مرحلة الثانوية العامة كانت دائما ما تعشق القراءة بعيدا عن المذاكرة، «كمان عملت في الفيوم نادي للقراءة لكل الشباب».

وأضافت أنها اهتمت بقراءة مختلف المجالات ومن ثم استعراض ما استفاده كل من الشباب المشاركين في نادي القراءة، «أنا كنت متفوقه في ثانوية العامة وجبت 98% وكنت مقرره أدخل كلية أعلام».