الفائز ببرنامج الدوم الموسم الثاني: والدي سر نجاحي

قال كريم الخولي، الفائز بمسابقة الدوم في الموسم الثاني، إن التحاقه ببرنامج الدوم جاء بعد توجيه من والده عندما بأن هناك برنامجا مصريا بفكرة مصرية يكتشف المواهب، مشيرا إلى أنه قام بالتقديم في الموسم الأول للمسابقة لكنه لم ينجح بالالتحاق، «كنت محتاج اشتغل على نفسي كتير قبل ما أقدم».

الخولي: الثقافة والقراءة بيفرقوا

وأضاف «الخولي»، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، ويقدمه الإعلامي شادي شلش، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن أول ما اهتم به في مسابقة الدوم هو اللغة العربية، حيث أن اللغة العربية بالنسبة لمذيع النشرة شيء هام وضروري، مستطردا: «كمان اهتميت بالأخبار سواء المحلية أو الدولية، لأن الثقافة بتفرق جدا».

الفائزة الثانية بالمسابقة: كنت بتمنى أكون على قد المسؤولية

بينما أوضحت روان علي، الفائزة الثانية في فئة التقديم التلفزيوني بمسابقة الدوم في الموسم الثاني، أن مسابقة الدوم هي فرصة كبرى لتقديم المواهب المصرية من كل محافظات مصر من شرقها وحتى غربها، «كانت فرصة كبيرة بالنسبة ليا أني اتقبل فيها، وكنت بتمني أكون قد المسؤولية».

وتابعت: «شوفت الموسم الأول كله وقررت أقدم في الموسم الثاني لأن البرنامج بيقدم فرص شغل بعد ما المسابقة بتخلص، والموضوع كان حقيقي فرصة كبيرة وأني أحصل عليها كانت حاجة كبيرة بالنسبة ليا».