«التموين»: مد مواعيد معرض «أهلا رمضان» في مدينة نصر حتى العاشرة مساء

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد مواعيد منفذ «أهلا رمضان» الرئيسي المقام في مدينة نصر حتى العاشرة مساء؛ وذلك نظرا للإقبال الكثيف من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والرمضانية واللحوم والمطروحة في المعرض بتخفيضات تصل حتى 50% بمناسبة حلول شهر رمضان.

مواعيد معرض أهلا رمضان

ويفتح معرض أهلا رمضان أبوابه لاستقبال الجمهور يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، ويعتبر أخر موعد له بعد غد الثلاثاء 21 مارس بالنسبة للمعرض الرئيسي بمدينة نص، فيما تستمر باقي فروع معارض أهلا رمضان في المحافظات حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

أسعار اللحوم والدواجن المجمدة

وتكقف حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضخ اللحوم السوداني الطازجة إلى معارض أهلا رمضان والتي تطرحها بسعر 165 جنيها للكيلو، فضلا عن تكثيف ضخ الدواجن المجمدة المحلية والبرازيلي بسعر 65 جنيها للكيلو، إذ تعاقدت وزارة التموين على استيراد ‏‏25 ألف طن دواجن مجمدة، والتي ستصل إلى الموانئ المصرية بورسعيد والإسكندرية حتى يوم 23 ‏من الشهر الجاري.

وشهد معرض أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر طرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين الخضروات والفواكع داخل أجنحة المعرض بأسعار مخفضة للمواطنين، إذ جاءت الأسعار كالتالي:

- سعر كيلو الطماطم 7 جنيهات.

- سعر كيلو الخيار 9 جنيهات.

- سعر كيلو الجزر 4 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل البلدي 16 جنيها.

- سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الألوان 30 جنيها.

- سعر كيلو البسلة 20 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان العروس 10 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس 16 جنيها.

- سعر طبق شوربة الخضار 5 جنيهات.

- سعر طبق سلطة الخضار 5 جنيهات.

- سعر الكابوتشا 7 جنيهات.

- سعر 2 كيلو بصل 25 جنيها.

- سعر طبق الجوافة 15 جنيهًا.

- سعر كيلو التفاح الأحمر 27 جنيها.

- سعر كيلو التفاح الجولد 36 جنيها.

- سعر كيلو البرتقال 10 جنيهات.

- سعر طبق سلطة الفواكه 20 جنيها.