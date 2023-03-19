قائمة مشتريات رمضان 2023.. سلع غذائية ولحوم وياميش وعصائر

تعددت قائمة مشتريات رمضان 2023 المتوافرة في معارض أهلا رمضان، وفي جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتخفيضات تصل إلى 30% على بعض السلع و50% على سلع أخرى.

قائمة مشتريات رمضان 2023

وتتنوع قائمة مشتريات رمضان 2023 المتاحة حاليا في معارض أهلا رمضان أو منافذ التموين، بين سلع ولحوم ودواجن وزيوت وأرز وسكر ومكرونة بأنواعها، فضلا عن الدقيق والخضروات والفواكه والأسماك والبقوليات والياميش والمعلبات والأغذية المحفوظة التي ضختها وزارة التموين، من إنتاج شركة قها التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان

وجاءت أسعار السلع في معرض أهلا رمضان سواء الرئيسي المقام في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر أو المعارض الفرعية المقامة في جميع المحافظات، كما يلي.

أسعار اللحوم والدواجن

- دواجن برازيلي مجمدة سعر الكيلو 65 جنيها.

- دواجن محلي مجمدة الكيلو بسعر 65 جنيها.

- كيلو اللحم السوداني الطازجة 165 جنيها.

- كليو اللحم البلدي من 180 إلى 190 جنيها.

أسعار الزيت

- زيت الشرق 800 مللي بسعر 35 جنيها بدلا من 47 جنيها.

- زيت مالي 900 مللي بسعر 52 جنيها بدلا من 60 جنيها.

- زيت خليط كوكي بسعر 49 جنيها بدلا من 57 جنيها.

- زيت 5 لترات بونو 250 جنيها بدلا من 290 جنيها.

أسعار السكر والأرز والمكرونة

- سكر أبيض حر وزن 1 كيلو بسعر 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيهًا.

- أرز مصري عريض وزن 1 كيلو 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

- أرز مصري عريض وزن 1 كيلو بسعر 18.5 جنيه بدلا من 22 جنيها.

- أرز مصري كامولينو عريض وزن 5 كيلو بسعر 90 جنيها بدلا من 100 جنيه.

- مكرونة سائبة بسعر 17 جنيها بدلا من 18 جنيها.

- مكرونة وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات بدلا من 10.5 جنيه.

أسعار ياميش رمضان

- كيس قمر الدين الشلال 400 جرام بسعر 62 جنيها.

- كيس قمر الدين الأسطورة 400 جرام بسعر 45 جنيها.

- كيس قمر الدين ريحانة 400 جرام بسعر 53 جنيها.

كيس تين مجفف 300 جرام بسعر 60 جنيها.

- علبة مشمشة تركي 250 جرام بسعر 80 جنيها.

- قراصيا بلغاري 250 جرام بسعر 60 جنيها.

- عين جمل مقشر أمريكي 250 جرام بسعر 81 جنيها.

- لوز مقشر أمريكي 250 جرام بسعر 70 جنيها.

- زبيب أبيض بناتي 500 جرام بسعر 27.50 جنيه.

- تمر هندي بالبذر 300 جرام بسعر 40 جنيها.

- تين حبل بالوزن الكيلو بسعر 220 جنيها.

- فستق 250 جرام بسعر 117.50 جنيه.

- كاجو 250 جرام بسعر 110 جنيهات.

- فول سوداني بوزن الكيلو بسعر 42.50 جنيه.

أسعار المشروبات والعصائر

- شربات ورد بلاستيك وزن 835 جرام بسعر 17.5 جنيه بدلا من 21 جنيها.

- شربات فراولة بلاستيك وزن 835 جرام بسعر 17.5 جنيه بدلا من 21 جنيها.

- شربات فراولة وزن 815 جرام بسعر 17.5 جنيه بدلا من 21 جنيها.

- شربات ورد وزن 815 جرام بسعر 17.5 جنيه بدلا من 21 جنيها.

- شراب كركديه طبيعي وزن 825 جرام بسعر 19.5 جنيه بدلا من 23.5 جنيه.

- شراب تمر هندي طبيعي وزن 825 جنيه بسعر 27 جنيها بدلا من 33.5 جنيه.

- شراب خروب طبيعي وزن 825 جنيه بسعر 26 جنيها بدلا من 31.25 جنيه.