«تعليم الإسكندرية» تبدأ مبادرة لتفعيل الأنشطة بالمناطق البديلة (صور)

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتفعيل الأنشطة التربوية بالمناطق البديلة للمناطق العشوائية، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الشخصية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030.

واستقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم الأحد، الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة جيهان علام مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية، وفريق العمل المرافق، وذلك بمجمع مدارس بشاير الخير لمتابعة الأنشطة تحت عنوان «سعادتي في نشاطي»، وبحضور نادية فتحي وكيل المديرية، ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية، وعادل حسين مدير عام إدارة غرب، ومجلس أمناء الإدارة ولفيف من القيادات التربوية.

بدأت مراسم اليوم بالسلام الوطني والقرآن الكريم وطابور العرض وعروض رياضية وعرض فرعوني وعروض فنية وأغنيات وطنية وعروض نوبية، وكذلك ندوات توعية ثقافية عن التدخين والإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كما تضمنت الأنشطة ورش عمل تنمية المهارات الحياتية والتغيرات المناخية وورش عمل تنمية المهارات الثقافية والصحفية.

تعليم الإسكندرية: الأنشطة تعزز قدرات أبنائنا الطلاب

وقال مدير تعليم الإسكندرية، إنّ الأنشطة التربوية بشتى أنواعها الثقافية والفنية والرياضية والأدبية والموسيقية والمسرحية والاجتماعية من شأنها بناء وتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب في المناطق البديلة للمناطق العشوائية والارتقاء بالإنسان بعد الارتقاء بالبنيان والعمران.

ويحرص تعليم الإسكندرية على تنظيم العديد من ندوات وبرامج التوعية السلوكية الشاملة والتوعية بالمشروعات القومية وجهود القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة.

فعاليات المبادرة

ومن ناحيتها قالت إيمان حسن، إنّ تعليم الإسكندرية يعزف سيمفونية رائعة للأنشطة التربوية على أرض بشاير الخير التي تبشر بالخير حيث العروض المتميزة المتنوعة الشاملة للبيئات المصرية وندوات غرس وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، والمشاركة المتميزة لذوي الهمم والقدرات الخاصة في كافة الأنشطة.