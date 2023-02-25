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إلهام شاهين بعد تكريمها بحفل «الإنتاج الإعلامي»: شاركت في تصوير أول مشهد بالمدينة

كتب:

أحمد حسين صوان
10:40 م | السبت 25 فبراير 2023
إلهام شاهين

إلهام شاهين

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها البالغة بتكريمها على هامش حفل اليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي، الذي أقيم مساء اليوم السبت، في فندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن مجموعة من الرموز الفنية.

إلهام شاهين تكشف شعورها بعد تكريمها

وقالت إلهام شاهين، لـ«الوطن»، إنها تربطها ذكريات طويلة مع مدينة الإنتاج الإعلامي، على مدار الـ25 عاما الماضية منذ تأسيسها، حيث شاركت في أول مشهد جرى تصويره بمدينة الإنتاج، حسب قولها.

وأضافت: «أول مشهد أتصور كان في الحي الريفي، كنا بنصور مسلسل البراري والحامول الذي عُرض عام 1995، وتوالت بعدها المزيد من الأعمال الفنية».

حضور نجوم الفن الحفل

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تهاني راشد، محمد الصاوي، فتوح أحمد، أحمد المسلماني، مصطفى بكري، خيري رمضان، الدكتورة ماجي الحلواني، الفنانة فردوس عبد الحميد، محمد فاضل، منى عبد الغني،

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.