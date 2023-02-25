تكريم إلهام شاهين ومحمد فاضل وسميرة أحمد بحفل اليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي

شهد حفل اليوبيل الفضي، لمدينة الإنتاج الإعلامي، الذي أقيم مساء اليوم السبت، في فندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر، تكريم عدد من الرموز الفنية، تقديرا لجهودهم ومشوارهم الفني الممتد منذ عقود طويلة.

تكريم مدينة الإنتاج الإعلامي عدد من رموز الفن

وكرمت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، برئاسة عبد الفتاح الجبالي، كل من الفنانة إلهام شاهين، والفنانة سميرة أحمد، والمخرج محمد فاضل.

كما شهد الحفل تكريم اسم المنتج الراحل ممدوح الليثي، حيث تسلم التكريم الإعلامي عمرو الليثي، كما جرى تكريم اسم إسماعيل عبد الحافظ، وتسلمه ابنه الفنان محمد عبد الحافظ.

توافد نجوم الفن والإعلام

وتوافد عدد كبير على الحفل، من نجوم الفن والإعلام، منهم أشرف زكي، وإيهاب فهمي، وأيمن عزب، وفراس سعيد، وهيدي كرم، ولقاء سويدان، ومنى عبد الغني، وفتوح أحمد، وآخرين.