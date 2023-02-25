أماكن تواجد معرض أهلا رمضان في محافظة القاهرة.. اعرف الأقرب لمنزلك

تعد القاهرة من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية التى تضم أماكن تواجد معرض أهلًا رمضان بمختلف الأحياء، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم، حيث يصل عدد منافذ السلع بالقاهرة إلى 100 منفذ مُستهدف تشغيلها حاليا حتى نهاية شهر رمضان المقبل، بتخفيضات تتراوح بين 25 إلى 30% على سلع السكر والزيت والأرز والمكرونة وغيرها من السلع.

أماكن تواجد معرض أهلا رمضان في محافظة القاهرة

ومن أماكن تواجد معرض أهلا رمضان في محافظة القاهرة، مايلي:

- منفذ السلع في شارع الصحافة بحي بولاق أبو العلا.

- منفذ بمنطقة الحي السابع أمام موقف الأتوبيسات بمدينة نصر.

- منفذ سلع في منطقة أثر النبي في خارطة الشيخ مبارك.

- منفذ ميدان الباشا بحي مصر القديمة.

- معرض بحي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

- منفذ سلع بمنطقة المنيل بحي مصر القديمة.

- منفذ السيدة زينب في ميدان زينهم بمنطقة المواردي.

- منفذ ميدان النافورة بالمقطم بجوار مساكن الزلزال.

- منفذ بمنطقة زهراء المعادي بالبساتين.

- منفذ طرة في مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الأوتوستراد.

- منفذ المعصرة أمام محطة مترو المعصرة.

- منفذ شارع 250 أمام المركز الأولمبي بمنطقة بير أم سلطان.

- منفذ دار السلام بشارع الفيوم

- منفذ أمام مبنى حي 15 مايو.

زيادة عدد منافذ سلع معرض أهلا رمضان

- منفذ المعادي في ميدان العرب.

- منفذ الخليفة بشارع الأشراف.

- منفذ في منطقة الأباجية.

- منفذ شارع الوسط بجوار ميدان الساعة بالتبين.

- منفذ شارع الصفا والمروة بالتبين.

- منفذ شارع أبو رجيلة بالعزبة البحرية والقبلية في حلوان.

- منفذ طبطباي في منطقة مصر القديمة.

- منفذ منطقة الخلفاوي بشبرا.

معرض أهلا رمضان في الساحل ومدينة نصر وشبرا

- منفذ جديد بشارع أحمد حلمي بحي الساحل.

- منفذ جديد بشارع ولي العهد بحدائق القبة.

- منفذ في شارع شبرا.

- منفذ سلع بشارع حسن المأمون بمدينة نصر في القاهرة.

- منفذ بحي الموسكي.