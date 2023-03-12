نائب محافظ القاهرة تفتتح أعمال تطوير مستشفى مبرة المعادي (صور)

شهدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مراسم تدشين وبدء العمل بقسم وغرفة عمليات الرمد بمستشفى مبره المعادي بعد اعمال التطوير وتدعيمه بجهاز طبي لاجراء العمليات الجراحية الخاصة بالمياه البيضاء و زرع العدسات الزجاجية وذلك باهداء من نادي روتاري سرايات المعادي بحضور أمال نامق مؤسس نادي روتاري السرايات و الدكتورة ولاء سليم رئيس النادي و اللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي و الدكتورة نجوى عبد الله مدير مستشفى مبره المعادي وعدد من اعضاء نادي روتاري السرايات و التنفيذين .

اعربت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن سعادتها لتطوير غرفة عمليات الرمد وامدادها بالجهاز الجديد ليضاعف عدد العمليات والحالات التي سيتم اجراءها و تقديم كافة خدماته بكفاءة عالية باعتبارها بشرى سارة لاهالي المعادي و المناطق المحيطة لتوفير الخدمة الطبية المميزة .

وثمنت نائب المحافظ دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات والخدمات مؤكده أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

مشاركة المجتمع المدنى

وأضافت انه من الرائع أن يكون هناك تعاون بين أقطاب المجتمع المدنى، والحكومي لخدمة المرضى من مختلف الفئات والاعمار، لافته إلى أن مصر ستبقى دائما بلد الشهامة والناس الطيبة المحبة للعمل الخيرى الفردى والجماعى، سواء كان عن طريق أفراد أو مؤسسات ونوادى اجتماعية.ولوضحت ضرورة اطلاق المزيد من المشروعات الخيرة والتطوعية، وإلقاء الضوء على تجارب منظمات المجتمع المدنى التى تجتاز الصعاب والتحديات، لتخدم المجتمع، وتشارك فى مسيرة التنمية الواعدة جنبا إلى جنب بجوار أجهزة الدولة، معبرة عن سعادتها بما اسمته صحوة المجتمع المدنى ممثلا فى أندية الروتاري التى لا تدخر جهدا فى سبيل خدمة المصريين ورعيتهم صحيا واجتماعيا،حيث استفسرت عن اهم العمليات الذي يساعد الجهاز في اجرائهل لافته إلى أهمية مرحلة ما بعد التشغيل، مشدده على عنصرى الصيانة وتدريب وتأهيل الكوادر الإدرية والطبية، لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية بتميز ورقى.معبرة عن صدق المعاني النابعة من قلبها بالشفاء العاجل لجميع المرضى و بالتوفيق دائما للكادر الطبي والتمريضي بالمستشفى الذي يؤدي ولا يزال دوره المهني والإنساني العظيم على أكمل وجه من أجل الارتقاء بصحة المواطنين وتعزيز من دور الاطباء في مختلف التخصصات واكسابهم المهارات والخبرات الطبية المتنوعة .

الإستجابة الفورية لطلبات تلقى الخدمة

شملت جولة نائب المحافظ التعرف على الاقسام والخدمات الطبية الشاملة التي تقدم بالمستشفى بمختلف التخصصات ومنها عيادة الطب العام والطوارئ ، عيادات الأسنان ، عيادة العيون، عيادات النساء والتوليد ، عيادة الباطنة ، عيادة العظام ، عيادة الأطفال ، عيادة الأنف والأذن والحنجرة ، قسم المختبر ، قسم الأشعة.و العيادة الخارجية .وعلى هامش الزيارة وجهت بالاستجابة الفورية و الاستماع الى طلبات متلقى الرعاية الطبية ترسيخا لمبدأ التواصل و التفاعل المباشر مع كافة الشكاوى للعمل على تقديم كل ما من شأنه ضمان راحة المواطنين وتحقيق اعلى مستويات الخدمات وتوفير حياة كريمة لهم مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة كما تم توزيع عدد من الهدايا و مستلزمات الشهر الكريم على عدد من النزلاء .