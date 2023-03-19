جنات تعلن مقاضاة محمود المنسي بسبب «التفاح والفراولة»

أعلنت المطربة جنات مقاضاتها للمطرب محمود المنسي بعد اتهامه لها بسرقة لحن أغنيتها الجديدة من أغنيته «ولد الهلالية»، وذلك وفقاً لما نشرته في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك».

وجاء نص بيان جنات كالآتي:- «تعرضت أغنية التفاح والفراولة للفنانة جنات لحملة تشويش وابتزاز، وأغلقت الأغنية على قناتها الرسمية على يوتيوب، بناء على شكوى كيدية تحمل في طياتها الحقد والكراهية والابتزاز من المدعي، والذي ادعى بالكذب والافتراء بأن الأغنية الخاصة بالفنانة جنات (التفاح والفراولة) متطابقة مع لحن أغنيته».

جنات: البلاغ الكيدي أوقف الأغنية 10 أيام على يوتيوب

وأضافت جنات في بيانها: أبلغ المدعي إدارة اليوتيوب بهذا المضمون، وتم إيقاف الأغنية لمدة تجاوزت الـ 10 أيام إلى أن ثبت لدى إدارة اليوتيوب عدم وجود تطابق أو تشابه بين الأغنيتين، وفي صباح اليوم 18 مارس أعادت إدارة يوتيوب الأغنية على قناة الفنانة جنات.

جنات تطالب بالتعويض من محمود المنسي

وتابع البيان: «إثر هذا اتخذت الفنانة جنات جميع الإجراءات القانونية نحو المدعو محمود المنسي طالبة التعويض لكي يتحمل ما أصاب الفنانة جنات من ضرر مادي وأدبي ومعنوي نتيجة لبلاغه الكيدي، والذي تسبب في إيقاف الأغنية لمدة تجاوزت الـ 10 أيام وما نتج عن هذا الإيقاف من أضرار جسيمة ومادية ومعنوية».