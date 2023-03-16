جنات تشدو للأطفال المصابين بالسرطان في شهر رمضان

تواصل الفنانة جنات تصوير، وتسجيل أغنيتها الخيرية الجديدة، التي من المقرر أن تعرض خلال شهر رمضان الكريم، لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357.

وعلمت «الوطن» أن جنات بدأت في تسجيل الأغنية منذ عدة أيام، حيث سيشاركها في التسجيل عددا من الأطفال المصابين بالسرطان.

جنات تشدو بأغنية خيرية

ومن المقرر أن تختم تسجيلها، قبل انطلاق الشهر الكريم بيوم واحد.

وطرحت جنات منذ أيام أغنيتها الجديدة التفاح والفراولة، من كلمات باسم عادل وألحان محمد الصاوي وتوزيع وماكساج حازم السعيد، وتسجيل وهندسة صوتية محمد جودة والماسترينج في استوديوهات أوسكار كورتجال بمدينة إسطنبول التركية ويقول مطلع الأغنية:

عشقت التفاح على خدودك يا شفايف الفراولة

تعبت انتظارك وأقولك من فضلك عيد محاولة

على كتافي شيلت حمولك طيب كان من باب أولى

تصون العشرة يا حبيبي ده حب مش دور طاولة

الأغنية عبر يوتيوب