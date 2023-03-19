سقوط أمطار متوسطة على عدة مدن بمحافظة كفر الشيخ «صور»

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لليوم الخامس على التوالي، حيث هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على عدد من مراكز ومدن المحافظة، وخاصة المدن الساحلية والمطلة علي شاطئ البحر المتوسط.

إغلاق ميناء الصيد بكفر الشيخ

وقرّرت إدارة ميناء الصيد البحري ببرج البرلس، إغلاق الميناء، ووقف حركة الصيد، وعدم التصريح للمراكب بالإبحار، نظراً لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة بكفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الأحد، العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 42 كيلومتراً في الساعة، واتجاه الرياح شمالية غربية، والضغط الجوي 1014، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 3 أمتار.

رفع مياه الأمطار من الشوارع

وكثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ من أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتسيير السيارات وحركة المواطنين، وسط انتشار معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.