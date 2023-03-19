مشروع الطريق المباشر الرابط بين جدة ومكة يسهم في خدمة ضيوف الرحمن

ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، يسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتقليل الازدحام المروري على الطرق.

وأوضحت الوكالة، اليوم، أن جهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية تتواصل في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة الذي يستهدف الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030؛ حيث يلعب قطاع الطرق دوراً مهماً ومحورياً في تحقيق مستهدفات هذا القطاع، من خلال رفع مستوى جودة الطرق.

الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر يبلغ طوله 73 كم

وأشارت إلى أنه استمراراً لهذه الجهود يجري تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، الذي يبلغ طوله 73 كيلومترا، ويتضمن 4 حارات في كل اتجاه، لتحسين جودة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة؛ حيث يسهم المشروع في استيعاب الزيادة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، وخدمة مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرمة، واختصار معدل زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرمة، وربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة؛ وهو ما يؤكد حجم التكامل بين مختلف قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

يذكر أن استراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الإستراتيجية على 3 محاور وهي «الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية»، وسيسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الطموحة المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.