كيفية عمل PCR للكشف عن فيروس كورونا للمسافرين لأداء الحج والعمرة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المعامل المركزية الخاصة باجراء pcr للكشف عن فيروس كورونا تستقبل طلبات المسافرين لأداء الحج والعمرة، إذ يجري استخراجها خلال فترة قصيرة وقبل السفر، لافتا إلى وجود العديد من المعامل المركزية على مستوى محافظات الجمهورية ويمكن الذهاب إلى أحد الفروع التابعة لمحل إقامة المواطن وإجراء تحليل pcr لفيروس كورونا في أسرع وقت واستخراجها، والتواصل مع الخط الساخن 105 لمعرفة مكان المعامل.

عمل PCR فيروس كورونا للحج والعمرة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة للوطن، أنه يمكن حجز موعد عمل PCR فيروس كورونا للحج والعمرةاخاص بالمواطنين المسافرين للحج من خلال الموقع الإلكتروني للمعامل او الاتصال بالخط الساخن، والتواصل، مؤكدا علي التوجيهات المشددة من قبل وزير الصحة لتوفير وتسهيل المهمة علي المواطنين المسافرين لإجراء كافة التحاليل للحجاج.

بي سي ار لفيروس كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، يمكن استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا مرة ثانية في حال فقدانها، لافتا الي أن شهادة تطعيم كورونا كالبطاقة الشخصية يمكن استخراجها مرة وأكثر من مرة من خلال مراكز استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا المحددة .

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، علي المسافرين الحصول علي لقاح كورونا للسفر، سواء الجرعتين الكاملة أو لجرعة الثالثة لتنشيط الجهاز المناعي للجسم ضد فيروس كورونا ومحاوراته المختلفة.

وطمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، المسافرين للحج من توافر كافة اللقاحات ولا يوجد نقص في اللقاحات علي مستوي جميع المحافظات، لافتا الي أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا امنه وفعالة وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات ولا داعي للقلق او الخوف .