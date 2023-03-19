محافظ بني سويف يفتتح مشروعات خدمية في الفشن بتكلفة 22.5 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، عددا من المشروعات الخدمية، ضمن برنامج مركز ومدينة الفشن للاحتفال بالعيد القومي، بتكلفة تزيد عن 22.5 مليون جنيه، في قطاعي التعليم والشباب والرياضة.

افتتاح مدرسة السلام بالجفادون

وبدأ المحافظ الزيارة بافتتاح مدرسة السلام الثانوية الصناعية بالجفادون «إنشاء جديد» على مساحة إجمالية 20 ألفا و918 مترًا، منها 510 أمتار للمباني بتكلفة تزيد عن 20 مليون جنيه، وتضم 3 مباني ورش مكونة من طابقين بعدد 6 ورش، ومبنى إداري مكون من 3 طوابق، وتشمل 12 فصلاً دراسيا، بجانب دورة مياه بنين و«مكتبة، إدارة، معمل مطور، مجالات، صالة متعددة الأغراض، أخصائي نفسي واجتماعي، كمبيوتر»، وتضم عددا من الورش «تشغيل ماكينات، نجارة العمارة، تشكيل ولحام، تركيبات كهربائية، السيارات، النسيج».

افتتاح مركز شباب الجفادون

كما افتتح المحافظ مركز شباب قرية الجفادون بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وتفقد الأعمال التي تم تنفيذها وشملت إنشاء المبنى الإداري وملعب نجيل صناعي وسور.

وأكد محافظ بني سويف خلال افتتاح المركز، أنه يأتي ضمن أكثر من 15 مشروعا تم الانتهاء منها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لتكون متنفسا لأبناء القرى لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم في إطار خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة.