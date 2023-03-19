مصرع 19 شخصا وإصابة العشرات جراء سقوط حافلة في وادي عميق ببنجلاديش
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أ ش أ
01:14 م | الأحد 19 مارس 2023
شرطة بنجلاديش
لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون في بنجلاديش، جراء سقوط حافلة في واد عميق بوسط البلاد على بعد 80 كيلومترا من العاصمة دكا.
الحافلة كانت تقل نحو 40 راكبا
وذكرت شبكة «تشانيل نيوز آشيا» السنغافورية اليوم الأحد، أن الحافلة كانت تقل نحو 40 راكبا عندما سقطت عن أحد الجسور حتى عمق 9 أمتار، مضيفة أن الشرطة ترجح ارتفاع حصيلة الضحايا مرة أخرى إذ يرقد عدد من المصابين في حالة خطيرة.
يشار إلى أن حوادث السير تشيع بشكل كبير في بنجلاديش، وتتسبب في مقتل الآلاف سنويا، وعادة ما تلقى باللائمة في الحوادث على ضعف وسائل الأمان والقيادة المتهورة.