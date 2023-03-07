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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مبنى في بنجلاديش إلى 14 شخصا وأكثر من 100 مصاب

كتب:

أسماء العيسوي
05:03 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
انفجار مبنى - صورة أرشيفية

انفجار مبنى - صورة أرشيفية

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، بأن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في بنجلاديش، ارتفع إلى 14 ضحية وإصابة العشرات. 

أكثر من 100 مصاب

ووقع انفجار اليوم الثلاثاء، في مبنى بمنطقة جولستان الواقعة في العاصمة البنجلاديشية «دكا»، وقال أحد الضباط في فريق الإطفاء، إن خمس وحدات إطفاء تعمل في الموقع، مضيفا أن الانفجار أدى إلى تضرر مبنيين، الأول مكون من 7 طوابق، والثاني من 5، في إشارة إلى إصابة أكثر من 100 شخص، بحسب ما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

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بقلم أسماء العيسوي