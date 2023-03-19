مصرع وإصابة 42 شخصا في حادث تصادم بجنوب بنجلاديش

أفادت قناة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن 17 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 25 آخرون في جنوب بنجلاديش، إثر حادث اصطدام حافلة بفاصل على طريق سريع وتحطمها في حفرة عميقة على جانب الطريق.

مصرع 9951 شخصا في حوادث طرق ببنجلاديش خلال 2022

ووقع الحادث في منطقة «شبشار» الواقعة في جنوب بنجلاديش في الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، فيما قالت الشرطة إنَّ السائق فقد السيطرة على المركبة واصطدم بالفاصل الذي شيد مؤخرًا، مما أدى إلى سقوط الحافلة في حفرة عمقها 10 أمتار، مضيفة أنه جرى نقل عشرات الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وفي العام الماضي، لقي 9951 شخصًا مصرعهم في حوادث طرق ببنجلاديش، بحسب ما ذكره مرصد لحوادث الطرق السريعة.