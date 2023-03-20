«س وج» حول وظائف المدارس المصرية اليابانية العام الدراسي 2023-2024

تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بدءا من 16 مارس 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 30 مارس، رصدت «الوطن» العديد من الأسئلة المتعلقة بالوظائف على الموقع الرسمي للمدارس المصرية اليابانية والتي أوضحتها كالتالي:

هل هناك معايير جديدة لاختيار العاملين بالمدارس المصرية اليابانية؟

نعم، حيث تم وضع معايير اختيار المديرين والمعلمين وستكون عملية التقدم والاختيار إلكترونية عن طريق قيام المتقدم بملء استمارة إلكترونية وتحميل الوثائق المطلوبة، والإجابة عن عدد من الأسئلة المتنوعة التي تعكس مهنية وكفاءة المتقدم، وكذلك لابد من إن يكون لدى المتقدم لهذه الوظائف مهارات التحدث والكتابة للغة الإنجليزية وسيتم اختبار قدرات المتقدمين عليها.

ماهى المراحل التعليمية التى سيتم تشغيلها في المدارس المصرية اليابانية؟

سيتم تشغيل مراحل رياض الأطفال «الأولى والثانية»، والصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي فقط.

ماهي المستندات المطلوبة قبل البدء في التقدم؟

- بطاقة الرقم القومي السارية لمدة 6 أشهر.

- أصل شهادة التخرج.

- أصل شهادة الدراسات العليا إن وجدت.

- أصل الدبلوم التربوي إن وجد.

- أصل أي شهادات علمية أخرى في مجال التخصص إن وجدت.

- شهادات الخبرة محلية أو دولية إن وجدت.

- شهادات حضور مؤتمرات علمية في مجال التخصص إن وجد.

هل سيتم عمل مقابلات شخصية للمديرين والمعلمين وما هي مقومات الاختيار؟

نعم، سيتم عمل مقابلات شخصية بالغة الانجليزية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح، وستقوم اللجنة بإجراء مقابلة شخصية لكل متقدم لكل وظيفة، و لتقييم مهارات التواصل، ومهارات العرض والتقديم ، مهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات، مهارات القيادة، المهارات المتعلقة بمجال التخصص، والمظهر العام.

هل يجوز قبول خبرات في غير مجال التعليم؟

لا يتم النظر إلى أي خبرات خارج مجال التعليم والعمل في المدارس، نظراً لخصوصية العمل في المدارس بخبرات تعليمية مرتبطة بالعمل في المدارس والتعامل مع الطلاب ومع المعلمين والتعامل مع الأطفال، هذا بالإضافة إلى أن من يعمل بالمدارس المصرية اليابانية يجب أن تكون له خبرة في التعامل مع أطفال في سن صغير لأن أكبر طفل بالمدارس سيكون في الصف السادس الإبتدائي.