محافظ الإسكندرية يكرم 70 أما مثالية لتفوق أبنائهن علميا ورياضيا

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، 70 أما مثالية، تقديرا لمجهوداتهن وامتنانا لما قدمنه من تضحيات من أجل أبنائهن، وذلك خلال احتفالية عيد الأم التي نظمتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على شاطئ المندرة المجاني.

محافظ الإسكندرية: نعتز بكل أم مصرية

وخلال الاحتفال، أعرب «الشريف» عن سعادته لحضور حفل عيد الأم، لافتا إلى أن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً لكل أم مصرية أفنت حياتها في تربية ورعاية أبنائها لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.

وأكد محافظ الإسكندرية على الدور الهام والمؤثر الذي تلعبه كل أم في بناء شخصية وحياة الأبناء والمجتمع ككل، لافتاً إلى أن عيد الأم هو عيد العطاء والانتماء فكل أم هي مثال للتضحية والمثابرة من أجل تحقيق صالح أبنائها، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جميع أمهاتنا من كل شر.

أسباب تكريم 70 أما مثالية في الإسكندرية

وفي نهاية الاحتفال، كرم «الشريف» 70 أما من الأمهات المثاليات اللاتي تم اختيارها، حيث تم تكريم 30 أما من إحدى دار المسنين، بالإضافة إلى تكريم 10 أمهات لذوي الهمم المتفوقين علمياً أو رياضياً، و30 أما لذوي الهمم ممن لهم قصص كفاح من أجل أبنائهن.