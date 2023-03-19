«حماة الوطن» بمطروح يوزع كراتين رمضان ضمن مبادرة «كتف في كتف»

أطلق حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم الأحد، أضخم سلسلة قوافل غذائية في تاريخ مصر بمحافظة مطروح، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وبدأ في عملية توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة «كتف في كتف»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت إشراف الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

توزيع كراتين المواد الغذائية

وحول تنفيذ مبادرة كتف في كتف، أعلن النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن توزيع كراتين المواد الغذائية للفئات الأولى بالرعاية من الأسر بالمحافظة قبل شهر رمضان تحت مظلة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»، تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب.

كتف في كتف للأسر الأولى بالرعاية

وقال أمين حزب حماة الوطن في محافظة مطروح، إن مبادرة كتف في كتف استهدفت الأسر الأولى بالرعاية في مدن وقرى المحافظة وقطاعات العمال بالمصالح الحكومية، لمد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أمين حزب حماة الوطن، في بيان، أن البداية جاءت من المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عن المواطنين من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات طبقا لرؤية القيادة السياسية.

أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر

وأوضح أمين الحزب أن مبادرة «كتف في كتف»، تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأوْلى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.