جامعة سوهاج تطلق قافلة خيرية بقرية تونس ضمن مبادرة «كتف في كتف»

انطلقت اليوم قافلة جامعة سوهاج التنموية الخيرية الشاملة إلى قرية تونس، إحدي القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، لتقديم خدماتها الشاملة الطبية والتوعوية والثقافية والخيرية، وذلك بالتعاون مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، وبحضور كل من الدكتور خالد عمران ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، الدكتور أحمد النحاس وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمود إمام رئيس مركز ومدينة سوهاج، واللواء جمال عبد المنعم رئيس جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة والدكتورة رشا حامد أمين عام الجمعية والعميد مروان الطوخي المدير التنفيذي للجمعية، والدكتورة صباح صابر العميد الأسبق لكلية التكنولوجيا والتعليم وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

قوافل جامعة سوهاج الخيرية

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن القوافل الشاملة التي تنظمها الجامعة تخدم شريحة كبيرة من أهالي القرى الأكثر احتياجاً بهدف بناء مجتمع ينعم بصحة جيدة وحياة كريمة، لافتاً إلى أنه خلال القافلة تم تقديم الكشف والعلاج بالمجان، لعدد 966 حالة مرضية، إلى جانب أنه في إطار مبادرة كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوجيهات ورعاية وحضور من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت قافلة جامعة سوهاج بتوزيع عدد 450 كرتونة مواد غذائية وذلك على الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقا بالقرية، وذلك بالتعاون مع جمعية الخير والسلام.

قطاع شؤون البيئة وخدمة المجتمع

وآكد الدكتور خالد عمران على اهتمام الجامعة وقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتوفير كافة التجهيزات والتيسيرات اللازمة لتنفيذ مثل هذه القوافل التنموية الشاملة إلى تهدف الي فحص وعلاج المرضى، ونشر الوعي من خلال الندوات والمحاضرات التثقيفية التى يشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، مضيفاً انه شارك بالقافلة 19 عضو هيئة تدريس من كليتي الطب والتمريض، 45 من طلاب من أجل مصر و كلية الصيدلة بالجامعة، والمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية بسوهاج.

حصر الإنجازات بالقافلة

وأوضح كل من الدكتور مجدي القاضي والدكتور أحمد النحاس أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 966 حالة من خلال 11 عيادة وتم إرسال عدة حالات للمستشفىات الجامعية لتلقى العلاج.