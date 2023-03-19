الحياة الآن.. مباشر: تشغيل وعمل مكتب بريد منشأة دمسنا بالبحيرة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، تشغيل وعمل مكتب بريد منشأة دمسنا بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

المشروع على مساحة 100 متر مربع

وأنشأت الهيئة القومية للبريد، مكتب بريد منشأة دمسنا بمركز أبو حمص ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والذي يقع على مساحة 100 متر مربع، ويقدم المكتب كافة الخدمات المميكنة وصرف معاشات «تكافل وكرامة» ومزود بماكينة صرف آلي.

المشروع يخدم أكثر من 50 ألف نسمة

ويجدر الإشارة إلى أن مكتب بريد منشأة دمسنا بمركز أبو حمص يقدم خدماته لأكثر من 50 ألف نسمة، ويخدم 9 توابع لمنشأة دمسنا قريتي هارون وجنات وعزب: غينم، عمارة، القروي، حمدي باشا، سحالي البلد، سحالي محطة، العمدة.