«الحياة الآن».. مباشر: الانتهاء من تطوير مكتب بريد دهتورة في زفتى

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، فيديو بعنوان: «مكتب بريد قرية دهتورة التابعة للوحدة المحلية لقرية سنباط بمركز زفتى بعد رفع كفاءته وتطويره ضمن مبادرة حياة كريمة».

إدخال أنظمة حديثة

وقال صلاح عبد الرحمن إبراهيم، رئيس قطاع مناطق بريد وسط الدلتا، إن المكتب جرى إنشاؤه عام 1985 ثم جرى إعادة تطويره طبقا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة الأهالي في قرية دهتورة والعزب المجاورة لها، حيث جرى إدخال الأنظمة الحديثة للمكتب.

وأضاف «إبراهيم»، أن المكتب يقدم كل الخدمات سواء البريدية أو المالية أو الحكومية أو المجتمعية، إضافة بأنه مزود لماكينة صراف آلي لخدمة أهالي القرية والعزب المجاورة.

رد فعل الأهالي بعد التطوير

من جهته، قال صبري زعلوك، أحد أهالي قرية دهتورة بمركز زفتى، «حياة كريمة طورت المكتب، وهيئة البريد أصبحت متطورة».

وأضافت سهام عبد العزيز، أحد أهالي القرية: «مكتب البريد شهد تطوير كبير، وحياة كريمة عملت على تطوير المكتب البريد ومكتب تحفيظ القرآن الكريم، إضافة للمشروعات الأخرى».