أمطار دمياط تضرب الأحياء والقرى.. وتوقف حركة الملاحة البحرية (صور)

شهدت بعض قرى ومراكز دمياط، سقوط أمطار اليوم، وتأثرت حركة المرور بـ أمطار دمياط، في ظل موجة الطقس السيئ التي تضرب بعض المدن الساحلية.

أمطار دمياط اليوم

ونتيجة أمطار دمياط، أعلنت هيئة ميناء دمياط توقف حركة الملاحة البحرية، وأكد حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج لـ«الوطن»، أنّ حركة الصيد تأثرت، ما أدى إلى إيقاف الصيد خوفا على أرواح الصيادين وغرق المراكب بسبب سرعة الرياح.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم بعدم استقراره في عدة مدن ومحافظات ساحلية، وتسقط أمطار دمياط رعدية متفاوتة الشدة الآن وتمتد إلى مدن القناة.

إعلان حالة الطوارئ

ووجّهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء المدن ومدير عام الطرق بمتابعة انسداد البالوعات، وحذّرت من التهاون في التعامل مع الظروف المناخية التي تتعرض لها البلاد، كما أعلنت حالة الطوارئ تحسبا لأي تطورات مناخية تحدث.

تأمين الطلاب

وانتشر رجال مرور دمياط في محيط المدارس والشوارع الرئيسية والمؤدية إلى المدارس، خاصة الابتدائي، لتأمين دخول الطلاب إلى المدارس وتيسير حركة المرور في الشوارع.