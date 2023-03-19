«بيطري الشرقية»: تحصين 247 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

تكثيف حملات تحصين الماشية

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها 4 مارس 2033، قامت المديرية عن طريق 280 لجنة خلال أسبوعين من الحملة بتحصين 246 ألفا و902 رأس ماشية، بين تحصين 133 ألفا و701 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و123 ألفا و201 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل 5480 رأس ماشية.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد 255 ندوة وجولة إرشادية وتيسير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية.