الحياة الآن.. مباشر: الانتهاء من تطوير مكتب بريد منشأة دمسنا

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، الانتهاء من تطوير مكتب بريد منشأة دمسنا وتشغيله بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال محمد أبو العزم، مدير عام منطقة بريد محافظة البحيرة، إن مكتب بريد منشأة دمسنا أحد المكاتب التابعة لبريد البحيرة، مشيرًا إلى أن هذا المكتب يخدم 86 تابع، موضحًا أن المكتب يضم 6 شبابيك منهم شباك خاص بفئة ذوي الهمم، متابعا أن هذا المكتب يقدم جميع الخدمات، منهم 4 خدمات رئيسية، هي الحكومية، البريدية، المالية، فضلا عن الخدمات المجتمعية.

الهدف الأساسي من مكتب البريد

وتابع بأن خدمة المجتمع من أهم الأهداف الأساسية الخاصة بإنشاء مكتب بريد منشأة دمسنا في البحيرة، ويأتي ذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا ان المكتب يضم ماكينة «ATM» لتسهيل التعامل على المواطنين على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه تم تطوير هذا المكتب ضمن «حياة كريمة».

تفاصيل المشروع

ويذكر أن الهيئة القومية للبريد قامت بإنشاء مكتب بريد منشأة دمسنا بمركز أبو حمص ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والذي يقع على مساحة 100 متر مربع، ويقدم المكتب كافة الخدمات المميكنة وصرف معاشات «تكافل وكرامة» ومزود بماكينة صرف آلي.

ويجدر الإشارة إلى أن مكتب بريد منشأة دمسنا بمركز أبو حمص يقدم خدماته لأكثر من 50 ألف نسمة، ويخدم 9 توابع لمنشأة دمسنا قريتي هارون وجنات وعزب: غينم، عمارة، القروي، حمدي باشا، سحالي البلد، سحالي محطة، العمدة.