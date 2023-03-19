أمطار غزيرة تضرب بورسعيد.. وتوقف حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج

شهدت بورسعيد أمطار غزيرة مع رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم أثرت على حركة المارة والأسواق التجارية في أحياء المحافظة كما توقفت حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج، الأمر الذي جعل المواطنون يقفون تحت المباني للحماية من الأمطار الغزيرة التي فاجأتهم.

انخفاض درجات الحرارة

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن احتمال سقوط أمطار غزيرة بعد تكاثر كثيف للسحب وبالفعل انهالت الأمطار الغزيرة على محافظة بورسعيد مع إنخفاض شديد في درجات الحرارة.

تراوحت درجات الحرارة من 13 إلى 16 درجة مؤية كما بلغت سرعة الرياح 19 كم في الساعة في بورسعيد مع عودة للأجواء الشتوية المعتدلة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحذرت من تخفيف الملابس ليلا.

سيارات سحب مياه الأمطار

وقال الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ أن سيارات الفاكيوم والنافوري انتشرت في شوارع الحي لسحب مياه الأمطار لمنع تراكمها

وأشار إلى أنه قد تم عمل إجراءات منها تسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي مشيرا إلى أن الحي قد أعلن حالة الطوارئ على مدار الساعة بالإضافة إلى التواصل المستمر مع غرفة عمليات محافظة بورسعيد وبدورها تتواصل مع هيئة الأرصاد الجوية.

توقف حركة الصيد البحري ببورسعيد

من جانب آخر، أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد توقف حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 5 أمتار مما يشكل خطورة على الصيادين مشيرا إلى أن مراكب الصيد وصلت عصر أمس رصيف الميناء ولن يتم استئناف حركة الصيد إلا بعد انتهاء نوة الشمس الكبرى التي تمر بالبلاد.

وأوضح أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تقلبات الطقس وإصدار تحذيرات للصيادين من الصيد في هذه الأجواء مما يشكل خطورة على حياتهم.