طقس بورسعيد اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات من تخفيف الملابس ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في بورسعيد اليوم، موضحة أنه شديد البرودة، مع وجود نشاط لرياح شمالية غربية.

انخفاض درجات الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، خاصة في بورسعيد، مع عودة الأجواء الشتوية المعتدلة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحذرت من تخفيف الملابس ليلا.

وأكدت استمرار الأجواء الممطرة غدا على شمال البلاد تكون متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، موضحة أن الرياح تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع وجود فرص لسقوط أمطار الليلة.

تقلبات طقس بورسعيد

وقال اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، إن عمال ومعدات المدينة انتشرت في مختلف الشوارع والميادين لأعمال النظافة وتطهير بالوعات الأمطار والصرف الصحي، كما يتم التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية وغرفة العمليات المركزية بمحافظة بورسعيد لمتابعة الطقس المتقلب على مدار الساعة.

وقال إن معدة رفع الرمال تجوب شوارع المدينة، حيث تم رفع كافة الرمال من جانبي طريق جمال عبد الناصر وميدان الأمل، مع استمرار عملها بالمدينة في عدة مناطق متفرقة بالتوازي، مع انتظام عمل منظومة النظافة لإدارة تحسين البيئة.