طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة

شهد طقس الإسكندرية اليوم الأحد 19 مارس 2023، انخفاض درجات الحرارة منذ فجر اليوم مع توقعات باستمرار تلك الأجواء حتى مساء اليوم، وسط سقوط أمطار بنسبة 40%، وتكون غزيرة على عدة أحياء، ضمن ثاني أيام نوة الشمس الكبيرة.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس الإسكندرية اليوم، فإن المحافظة تمر بسوء أحوال جوية متمثلة انخفاض درجات الحرارة حتى الليل، مطالبين بعدم تخفيف الملابس أثناء الخروج من المنازل، حيث متوقع استمرارها حتى غدا.

أمطار الإسكندرية اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، إمكانية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% مع جو غائم جزئي، مع احتمالية غزارة الأمطار أحيانا، وتبلغ درجات الحرارة في طقس الإسكندرية اليوم، العظمى 19 مئوية والصغرى 12 درجة.

غرفة عمليات للتعامل مع طقس الإسكندرية

وبسبب طقس الإسكندرية اليوم، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.