أعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن محمد عبدالغني جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني أدبي والذي يبدأ يوم الأحد 7 مايو بمادة الفقه، ثم مادة التاريخ وزمن كل منهما ساعتين.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني أدبي

وبخصوص موضوع جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني أدبي فإن اليوم الثاني الإثنين 8 مايو يمتحن الطلاب مادة النحو ثم مادة التوحيد، بينما يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 9 مايو 2023 مادتي التفسير والفلسفة.

ووفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية بخصوص جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني أدبي فإن يوم الأربعاء 10 مايو يمتحن الطلاب مادتي الحديث والجغرافيا، أما الخميس فيمتحن الطلاب مادتي اللغة الأجنبية الأولى والتربية الفنية.

قطاع المعاهد الأزهرية

ويواصل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني أدبي يوم السبت 13 مايو مادة القرآن الكريم، ومادة اللغة الأجنبية الثانية، على أن يمتحن المبصرون شفهيًا في القرآن الكريم والحديث، ويمتحن المكفوفون شفهيًا في جميع المواد المقررة عليهم.

وفيما يلي صورة من جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني أدبي:

وورد في الملاحظات نهاية جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني أدبي أن امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيهما الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.