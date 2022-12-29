إتاحة استخراج الشهادة الثانوية من المناطق الأزهرية في المحافظات

زف قطاعُ المعاهدِ الأزهريةِ بشرى لأبنائِه خريجي ما قبل الجامعة في مستهلِ العامِ الجديدِ 2023، بناءً على تعليمات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الذي وجه بتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء أمورهم وتقديم جميع الخدمات الطلابية المتاحة بدواوين المناطق الأزهرية.

استخراج الشهادة الثانوية من المناطق الأزهرية

ووجه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالتنسيق بين مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بقطاع مكتب شيخ الأزهر والإدارة المركزية للامتحانات وشؤون الخريجين، لإتاحة مستخرجات الشهادة الثانوية الأزهرية للأعوام من 2013 إلى 2022، بدواوين عموم المناطق الأزهرية بالمحافظات.

قرار قطاع المعاهد الأزهرية

وأوضح القرار الصادر عن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني أنه بذلك تكون المستخرجات المتاحة للطباعة من أعوام 2013 وحتى عام 2022 بالنسبة للشهادة الثانوية، وذات الأعوام السابقة بالنسبة للشهادة الإعدادية والابتدائية، وذلك استكمالا لمنظومة التطوير والتحديث التي تنتهجها الإدارة المركزية للامتحانات وشؤون الخريجين، تحقيقا لتوجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتماشيًا مع توجهات الدولة نحو الرقمنة وفقاً لرؤية مصر 2030.