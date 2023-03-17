عرض «من السودان إلى الأرجنتين» في مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

تقام اليوم الجمعة عدة أنشطة ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة في دورته الـ24، تبدأ بافتتاح معرض «السينما.. ذاكرة المكان» بحضور مستشار وزيرة الثقافة الدكتور خالد عبدالجليل ورئيس المركز القومي للسينما، والمونتيرة منار حسنى ورئيس المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا، ويضم لوحات للفنانين أحمد عزت وإبراهيم البريدي وإيهاب عبدالغفار وغيرهم.

المعرض 40 لوحة لـ20 فنان

يضم المعرض 40 لوحة لـ20 فنان فكرتها الأساسية تتركز على الذاكرة وعلاقتها بالسينما وكذلك صورة المدينة، وكيف يمكن أن تتحول السينما إلى وسيلة لتوثيق المدينة وعالمها من أماكن عامة وحدائق تحمل طابعًا خاصًا وتعد رمزًا في الوعى الجمعي للجمهور مثل حديثة الحيوان بالجيزة، بالإضافة إلى تأثير بعض المشاهد السينمائية على ذاكرة الفنانين وذلك من خلال إعادة تشكيل المشاهد المؤثرة في السينما من خلال لوحاتهم في المعرض، والتي تتضمن بعض المشاهد السينمائية الشهيرة التي تضم نجومًا منهم فؤاد المهندس وتحية كاريوكا وغيرهم من النجوم.

كما تقام ندوة بنفس العنوان في السابعة مساءً بالقاعة الصغرى بقصر ثقافة الإسماعيلية يديرها الكاتب والناقد والمؤرخ محمد شعير تناقش فكرة الذاكرة والمدينة ويعرض خلالها فيلم «السر» الذي يرصد عن الرحلة الروحية التي يقطعها الاف من مريدي القطب الصوفي أبو الحسن الشاذلي، والتي لم تمنعهم عنها مشقة الطريق، المعرض مستمر حتى يوم 20 مارس 2023، في قصر ثقافة الإسماعيلية.

سفير الأرجنتين في زيارة لمهرجان الإسماعيلية

ومن المقرر حضور وفد من سفارة الأرجنتين مكون من السفير جونزالو اريولابيتيا وزوجته جابريلا لورينا فالديفيزو، وسيجري افتتاح معرض «السينما.. ذاكرة مكان»، وكذلك عرض فيلم «من السودان إلى الأرجنتين» للمخرج ريكاردو بريف،

وسيلقي السفير كلمة قبل عرض الفيلم، وتقام بعده ندوه نقاشية بحضور طلال عفيفي المنتج المشارك في الفيلم والذى يركز على قصة عالم الآثار المُلهم «أبراهام روزنفاسر» ورحلته الضارية في التنقيب وحفظ الآثار في السودان بمنطقة النوبة جنوب السد ستينيات القرن الماضي.