تفاصيل 3 أعمال فنية مشاركة في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية

أقيم اليوم بقصر ثقافة الإسماعيلية عرض لثلاثة أفلام قصيرة ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وهم الفيلم الكرواتي التسجيلي «مصنع الفيلم» ومدته 15 دقيقة إخراج سيلفستار كولباس ويدور حول الأفلام التي تتابع عرض الصور والحالة التي أصبحت عليها، لا سيما تلك التي أنتجها مصنع فوتوكيميا للأوراق والمواد الفيلمية بكرواتيا، حيث يرصد الفيلم ظهور علامات التحلل على الأفلام، كما يرمي بظلاله على الجوانب السلبية للانتقال إلى النظام الرأسمالي.

الفيلم يدور حول صناعة الأفلام

والفيلم الثاني هو روائي لبناني «في عزاء الذاكرة» ومدته 18 دقيقة والمشارك ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة والفيلم الثالث هو الفيلم الروائي القصير العراقي «ترانزيت» ومدته 16 دقيقة إخراج باقر الربيعي، وتدور أحداثه حول يعقوب الذي يعمل بقسم الإحصاء بأحد المستشفيات، حيث يجيب على عائلات الضحايا المفقودين خلال فترة الحرب، أحيانا يصيبه القلق والكرب نتيجة الاتصالات التي يتلقاها.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة لمخرج الفيلم الكرواتي مصنع الفيلم سيلفستار كولباس أدارتها الكاتبة الصحفية ميداء أبو النضر الذي أكد خلالها أنه استغرق خمس سنوات في التحضير للفيلم وجمع المادة الفيلمية من مصنع المواد الفيلمية المتخصص فيها من سنوات طويلة، وهذا جعل لقطات كثيرة ظهرت بالأبيض والأسود كنوع من النوستالجيا «الحنين للماضي».

كولباس بدأ الإخراج وعمره 47 عاما

وأشار كولباس إلى أنه بدأ الإخراج وعمره 47 عاما ولديه نحو 10 أفلام منها 6 وثائقي، وقبل أن يحترف الإخراج كان يعمل مصورا وأنه خلال هذا العام سيكون لديه فيلم طويل يجهز له، كما أكد أن مستوى الفيلم التسجيلي في كرواتيا لم يصل لمستوى الاحتراف فهو أقرب إلى التليفزيون، وعن مشاركته في مهرجان الإسماعيلية قال: «هذه المرة الثانية التي أشارك فيها في المهرجان حيث شاركت منذ 10 سنوات ووصفه بأنه مهرجان احترافي ويقدر جدا ضيوفه بجانب جودة ما يقدم».