الحياة الآن.. مباشر: الانتهاء من إنشاء مدرسة جواد حسني الثانوية بالبحيرة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، الانتهاء من إنشاء مدرسة جواد حسني الثانوية المشتركة وتشغيلها بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

المدرسة على مساحة 2100 متر مربع

وتعد مدرسة جواد حسني الثانوية المشتركة، ضمن 29 مدرسة أنشأتها مبادرة «حياة كريمة» في مركز أبو حمص بالبحيرة، ومُقامة على مساحة 2100 متر مربع، وتتكون من مبنى يضم 12 فصلا دراسيا، وتستوعب 420 طالبا وطالبة.

تكاليف إنشاء مدرسة جواد حسني الثانوية

وتجدر الإشارة إلى أن تكاليف إنشاء مدرسة جواد حسني الثانوية المشتركة بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة تبلغ 6.5 مليون جنيه، كما أن هذا المشروع وفر 200 فرصة عمل.

وتخدم مدرسة جواد حسني الثانوية المشتركة 80343 نسمة بجواد حسني وتوابعها: زاوية نعيم، دير أمس، الجرادات، الرزقة، كفر حصام، الصخرة.

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.