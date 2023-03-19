«التعليم» تعلن المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف المدارس اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2023/2023، مشيرا إلى أن التقديم الكترونيا ويقوم الراغبين بملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، إضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف المدارس اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل وهي:-

- صحيفة الحالة الجنائية مقدمة لشركة «إيميرالد للتطوير التعليمي» لكل متقدم خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرف.

- بيان بالجهات التي عمل بها المتقدم موضحا فيه اسم الجهة – عنوانها شخص يمكن الرجوع إليه، موضحا اسم الشخص – وظيفة – رقم هاتفه – بريدة الإلكتروني.

- بالنسبة للعاملين بوزارة التربية والتعليم فيقدم بالإضافة إلى المستندات سالفة الذكر المستندات الاتية:

- صحيفة أحوال حديثة خالية من الجزاءات.

- تقرير كفاية بدرجة ممتاز عن آخر عامين.

- على أن يتم التعاقد معه وفقا للقواعد والشروط المقررة للإجازات الخاصة المقررة في هذا الشأن أو بنظام المأمورية بعد توقيع خطاب التزام مع شركة الإدارة.

- مفردات مرتب حديثة (شهر بحد أقصى).

- يجب تقديم نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة عند طلبها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع علي الوزارة بأي حق قانوني.

التعاقد بعد اجتياز الاختبارات

- كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم يجب ان يتم استغلالها افضل استغلال لأنه بمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر «حفظ» وظهور رسالة «تم التسجيل بنجاح» يكون قد استنفذت الفرصة الوحيدة للمتقدم وأي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتي تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

- سيتم التعاقد مع من اجتاز الاختبارات وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى ولا يجوز التقدم لمدرستين أو النقل بين المدارس.

- لوحدة المدارس المصرية اليابانية الحق في عدم قبول طلب انضمامك للعمل بالمدارس المصرية اليابانية دون إبداء أسباب.