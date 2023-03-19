أعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن محمد عبدالغني، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023 الترم الثاني، والذي يبدأ يوم السبت 29 أبريل بمادة الفقه، ثم مادة مادة اللغة العربية وزمن كل منهما ساعتين.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023 الترم الثاني

واشتمل جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023 الترم الثاني، على أن يمتحن الطلاب يوم 30 أبريل، مادة أصول الدين «التفسير والحديث» ثم مادة العلوم، بينما يمتحن الطلاب يوم الإثنين 1 مايو 2023 مادتي اللغة العربية والهندسة.

ووفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، فإنّ يوم الثلاثاء 2 مايو يمتحن الطلاب مادتي أصول الدين «التوحيد والسيرة» والدراسات الاجتماعية، أما الأربعاء فيمتحن الطلاب مادتي حفظ القرآن الكريم وتجويده والجبر.

قطاع المعاهد الأزهرية

ويواصل جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023 الترم الثاني يوم السبت 6 من مايو مادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

وفيما يلي صورة من جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023 الترم الثاني:

ويمتحن المبصرون شفهيًا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص، ويمتحن المكفوفون شفهيًا في جميع المواد المقررة عليهم، وامتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيها الطالب قبل الامتحان، التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.

وامتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيهما الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.