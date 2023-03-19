كشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني أدبي، الذي يبدأ يوم الأحد 7 مايو بمادة الفقه، ثم مادة التاريخ، وزمن كل منهما ساعتين.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني أدبي

وتضمّن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني أدبي، أنّ يوم الإثنين 8 مايو يمتحن الطلاب مادة النحو ثم مادة التوحيد، ويوم الثلاثاء 9 مايو 2023 مادتي التفسير وعلومه وعلم النفس، ويوم الأربعاء 10 مايو يمتحن الطلاب مادتي الحديث وعلومه والجغرافيا، أما الخميس فيمتحن الطلاب مادتي اللغة الأجنبية الأولى والتربية الفنية.

قطاع المعاهد الأزهرية

كما تضمّن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني أدبي، أن يمتحن الطلاب يوم السبت 13 مايو مادة القرآن الكريم، ومادة اللغة الأجنبية الثانية، على أن يمتحن المبصرون شفهيا في القرآن الكريم والحديث، بينما يمتحن المكفوفون شفيها في جميع المواد المقررة عليهم.

وبحسب الجدول، يمتحن الطلاب مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.