أعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن محمد عبدالغني جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023، الترم الثاني علمي والذي يبدأ يوم الأحد 7 مايو بمادة الفقه ثم مادة الكيمياء وزمن كل منهما ساعتين.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني علمي

وبخصوص جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني علمي فإن اليوم الثاني الإثنين 8 مايو، يمتحن الطلاب مادة النحو ثم مادة التوحيد، بينما يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 9 مايو 2023 مادتي التفسير وعلومه ومادة الأحياء.

ووفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية حول جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني علمي فإن يوم الأربعاء 10 مايو يمتحن الطلاب مادتي الحديث وعلومه والجبر وحساب المثلثات، أما الخميس فيمتحن الطلاب مادتي اللغة الأجنبية الأولى والتربية الفنية.

قطاع المعاهد الأزهرية

ويستمر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني علمي يوم السبت 13 مايو مادة القرآن الكريم، ومادة الفيزياء، على أن يمتحن المبصرون شفهيا في القرآن الكريم والحديث.

وفيما يلي صورة من جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني علمي:

وورد في الملاحظات نهاية جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني علمي أن امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيهما الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.