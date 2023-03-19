«التعليم» تكشف تفاصيل أولمبياد مدارس مصر في دورته الأولى بالسويس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه جرى اختيار محافظة السويس لإقامة الدورة الأولى للأولمبياد، كونها المحافظة التي شهدت بداية مشروع مدارس مصر المتميزة، بإنشاء مدرسة اللغات الرسمية الثانوية.

منافسة 16 مدرسة

وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، إنّ أولمبياد مدارس مصر في دورتها الأولى بمحافظة السويس شهدت منافسة 16 مدرسة يمثلون مختلف أنواع المدارس بمشاركة أكثر من 350 طالبا وطالبة، حيث يمثل فريق كل مدرسة 15 طالبا يتم توزيعهم بالتساوي على مجالات الأولمبياد الثلاث.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنّ الأولمبياد تتضمن مجال المعارف العامة، والرياضات الترفيهية والمشروعات التنموية التي يتعلق أغلبيتها بخدمة المحافظة، مشيرا إلى الدور البارز للطالبات خلال فعاليات التصفيات بين المدارس ومشاركتهم المبهرة بالمشروعات التنموية التي أعلنت المحافظة تبني تنفيذ بعضها.

المراحل التعليمية المشاركة في أولمبياد المدارس

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الفرق المدرسية المشاركة تشمل طلاب الصف الثاني الإعدادي والمرحلة الثانوية، حيث صعد للمباراة النهائية مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات، ومدرسة نبوية موسى الإعدادية، في مجالي المعارف العامة والرياضات الترفيهية، في حين تنافس مدرسة السويس أيضا مع مدرسة مصطفى مشرفة الاعدادية في مجال المشروعات التنموية.

وشهدت الفترة الماضية العديد من الفعاليات، التي تضمن محاضرات لكبار المفكرين والشخصيات العامة والمتخصصين من أساتذة الجامعات في مختلف المجالات، حيث تولت مجموعة قناة مدرستنا الإشراف على الأولمبياد بالتعاون مع قيادات مديرية التربية والتعليم بالسويس.