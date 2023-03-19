الغيوم تغطي سماء الإسماعيلية.. وتحذيرات من سقوط أمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية انتشار الغيوم في سماء المحافظة بالتزامن مع اضطراب حالة الطقس وانخفاض كبير في درجة الحرارة ونشاط للرياح.

وانتشرت الغيوم والسحب الممطرة بشكل كبير علي مدينة الإسماعيلية ومركز القنطرة شرق ومركز القنطرة غرب ومراكز فايد وأبوصوير فيما انخفضت تدريجيا في بعض المراكز.

وشهدت الإسماعيلية نشاط كبير للرياح خلال الساعات القليلة الماضية وصلت فيها سرعة الرياح الي 36 كيلو في الساعة.

تحذيرات محافظة الإسماعيلية

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين في بيان رسمي على صفحتها منذ ساعات من خطورة الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المباني المتهالكة لعدم تعريض حياتهم للخطر.

كما حذرت محافظة الإسماعيلية المواطنين من السير بسرعات عالية علي الطرق السريعة والصحراوية لتفادي الحوادث المرورية خلال ساعات التقلبات الجوية.

الأرصاد الجوية: أمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات

وقال بيان رسمي للهيئة العامة للارصاد الجوية أن هناك استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شرق البلاد (بورسعيد - دمياط - الدقهلية - العريش) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

واضاف البيان أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تظهر أيضا على بعض المناطق المحددة من السواحل الشمالية الغربية.