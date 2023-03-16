«الأرصاد الجوية» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، بعد تراجع تأثير الكتل الهوائية التي كانت سببا في اضطراب الأحوال الجوية، وأثرت على السواحل الشمالية الشرقية والغربية للبلاد، حيث شهدت أمطارا غزيرة ورعدية، كما تسببت الأمطار في سيول بشمال وجنوب سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، اليوم، إلى أماكن سقوط الأمطار اليوم، لافتة إلى تكاثر السحب المتوسطة مصحوبة بأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وبعض المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وتضم «مطروح والإسكندرية، وسيدي عبد الرحمن، وكفر الشيخ، ودمياط، ومناطق متفرقة من مدن القناة، ومناطق متفرقة من شمال سيناء».

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، جاءت كالتالي:

القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 25 - 11

- كفر الشيخ 23 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 12

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 19 - 13

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 10

- رأس سدر 23 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 14 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 24 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 20 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 22 - 11

- قنا 23 - 11

- الأقصر 28 - 12

- أسوان 25 - 12

- الوادي الجديد 23 - 12

- أبو سمبل 24 - 11