الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة

كشف خبراء الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حدوث بعض التقلبات الجوية وهو ما دفع الأرصاد تحذر من انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة اليوم السبت 18 مارس الجاري على كافة الأنحاء.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، التقلبات الجوية وتحذيرات الأرصاد، على هذا النحو:

التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر

وذكرت الأرصاد، أنه اعتبارا من اليوم السبت يسود موجة من التقلبات الجوية، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على كافة الانحاء.

وأشارت الأرصاد، إلى تكاثف الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهر الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة بالإضافة إلى وسط سيناء، فضلا عن نشاط رياح على أغلب المناطق من السبت وحتى الخميس الموافق 23 مارس من ذات الشهر الجار.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 24 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 12

- طنطا 25 - 12

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 26 - 11

- السويس 24 - 12

- العريش 25 - 10

- رفح 25 - 10

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 17 - 09

- كاترين 17 - 06

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 11

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 26 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 24 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12.