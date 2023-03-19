المركز الوطني للزلازل في سوريا: 29 هزة أرضية ضربت البلاد خلال 24 ساعة

تتوالى الهزات الارتدادية في المنطقة، منذ زلزال شرق المتوسط المدمر، الذي وقع في السادس من فبراير الماضي، مخلفا أكثر من 50 ألف قتيل، وأكثر من 100 ألف مصاب في تركيا وسوريا، وبلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل.

29 هزة أرضية خلال 24 ساعة في سوريا

ونقلت قناة «العربية»، اليوم الأحد، عن المركز الوطني للزلازل في سوريا، بأنه تم تسجيل 29 هزة أرضية بقوة أقل من 4.1 درجة على مقياس ريختر خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم، وأضاف المركز، في بيان له، أنه تم رصد 12 هزة في محافظة «لواء إسكندرون»، و5 هزات جنوب شرقي «اللاذقية» في البر، ووقعت على بعد 14كم و19كم و13كم عن المدنية، وتراوحت قوتها بين 1.8 وحتى3.7.

كما قال المركز الوطني للزلازل في سوريا، إنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر في شمال مدينة «إدلب» الواقعة في شمال البلاد، في الساعة 6:42 مساء بالتوقيت المحلي، إضافة إلى رصد 11 هزة في البر التركي، في إشارة إلى بقاء الوضع الحالي عند هزات ضعيفة إلى متوسطة، إذ لم يتم الوصول إلى حالة الاستقرار التكتوني بعد.

#المركز_الوطني_للزلازل: تسجيل 29 #هزة_أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية حتى 8 من صباح اليوم وكانت كلها أقل من 4.1 ريختر منها 8 هزات جنوب شرق #اللاذقية، وهزة شمال #إدلب..



المركز: سيبقى الوضع الحالي كما هو بين هزات ضعيفة إلى متوسطة ولم نصل بعد إلى حالة الاستقرار التكتوني pic.twitter.com/1EFGE5VLR7 — التغريدة السورية (@TheSyrianTweet) March 19, 2023

زلزال بقوة 3.8 درجة ضرب وسط تركيا اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي» أن زلزالا بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط تركيا، وكان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، مضيفا أن مركز الزلزال وقع على بعد 65 كيلومترا شمال شرق مدينة «قهرمان مرعش» و7 كيلومترات بين الشرق والجنوب الشرقي من «نورهاك».

حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، يوم 6 فبراير الماضي، مخلفا أكثر من 50 ألف قتيل، وأكثر من 100 ألف مصاب في البلدين، إلى جانب حدوث أضرار مادية تجاوزت 105 مليارات دولار في تركيا