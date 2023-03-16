لحظات مرعبة من الزلزال المدمر الأخير والفيضانات التي ضربت تركيا (صور)

وثقت لقطات فيديو لحظات مرعبة عند وقوع زلزال بقوة 4.8 درجة علي مقياس ريختر وضرب ولاية بولو في شمال غرب تركيا، وكان على عمق 10 كيلومترات.

هلع المواطنين خارج المباني

كما هلع المواطنين خرج المباني عند حدوث الزلزال خوفاً من كوارث قد تحدث مثل زلزال شرق المتوسط الذي ضرب تركيا وسوريا وسبب في مقتل أكثر من 54 ألف قتيل، وإصابة أكثر من 123 ألف جريح وهدم أكثر من 30 ألف منزلاً.

ونقلت كاميرا مراقبة في فيديو اهتزاز لورشة صيانة سيارات لمرات متتالية.

واجتاحت الفيضانات المناطق المنكوب جراء زلزال شرق المتوسط منذ يوم الثلاثاء الماضي حتي اليوم، وتسبب في مقتل 15 شخص حيث جرفت الفيضانات الخيام والحاويات التي يسكن فيها المواطنين.